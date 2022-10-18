الأمة القومي يوضّح حقيقة لقاء وفده ”قوش” بالقاهرة





يقول حزب الأمة القومي إنّ لديه منصات إعلامية معروفة وأبوابه مشرعة وقنوات اتصاله مفتوحة مع أجهزة الإعلام لمعرفة أي معلومة عن أنشطة الحزب و لقاءات قيادته.

أعلن حزب الأمة القومي في السودان، عن عدم لقاء وفده المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة، بمدير المخابرات السابق صلاح قوش بمنزل إبراهيم الشيخ.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقال حزب الأمة” راج في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفبرك مفاده أنّ وفد الأمة القومي التقى السيد صلاح قوش بمنزل السيد إبراهيم الشيخ بالقاهرة، مع العلم أنّ إبراهيم نفسه غادر القاهرة”.

وأشار الأمة إلى أنّ هذه الأخبار المفبركة تهدف إلى التشويش على أهداف الزيارة المعلنة مسبقًا.

وأضاف” نؤكّد أنّ الوفد ليس في أجندته لقاء أيّ طرف من النظام البائد”.

والسبت، غادر العاصمة الخرطوم، قادة حزب الأمة القومي ورئيس ذراعه الديني إلى القاهرة، بدعوة رسمية من مصر لبحث التعاون المشترك.

وضم الوفد الذي غادر إلى القاهرة، كل من رئيس الحزب المُكلف فضل الله برمة ناصر ونائبيه مريم الصادق المهدي وصديق إسماعيل وأمينة العام الواثق البرير ورئيس مكتبه السياسي محمد المهدي، إضافة إلى أمين عام هيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبو.

باج نيوز