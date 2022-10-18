تعميم مهم وعاجل من الشرطة للمواطنين





وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

الناطق الرسمي بأسم قوات الشرطة

تعميم صحفي

تنوه وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة جميع المواطنين بضرورة التبليغ الفورى باقسام الشرطة المختلفة علي امتداد الوطن بحسب دوائر الاختصاص في حالة تضررهم من اي فعل يرتكب بواسطة خارجين عن القانون لتتمكن الشرطة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم الجناة للعدالة.

وتؤكد وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة بأن جميع إدارتها واقسامها تعمل بصورة طبيعية علي مدار اليوم.

الناطق الرسمي بأسم قوات الشرطة

18/اكتوبر 2022م

صحيفة الصيحة