“حبسني في شقة أخوه 15 يوم”.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مثيرة لأول مرة عن تعرضها للضرب على يد زوجها





كشفت المصرية مها محمد عمران، المعروفة إعلاميا بـ “عروس الإسماعيلية” معلومات لأول مرة أثناء الاستماع لأقولها في واقعة تضررها من زوجها عبدالله أحمد مصطفى وقيامه بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب وإحداث إصابتها، وفقا لـ “القاهرة ٢٤”.

وأوضحت الزوجة أن الواقعة حدثت من حوالي أسبوعين بمسكن الزوجية، مشيرة إلى أن زوجها قام بمنعها من النزول من شقة شقيقه لتحرير محضر بالواقعة.

وأضافت: اللى حصل إن أنا قاعدة مع جوزي عبدالله بشقتي في بيت عيلة، وكنا قاعدين بنتكلم ونهزر مع بعض وبعدين الهزار قلب جد وهو ضربني على وشي واداني بوکس في عيني الشمال ونزل عليا ضرب وبعدين أنا لما اتعورت حاولت أنزل وطلعت في الشارع وبعدين هو مسکنی ودخلني جوه البيت ودخلني في شقة أخوه مروان في الدور الأول، وحبسني هناك 15 يوم، وكان كل يوم بيضربني لما كان بييجي هو ومروان أخوه.

وتابعت: بالصدفة والدي كان جاي يزورني فأنا سمعت صوته في الشارع وهو بينادى على عبدالله، فأنا طلعت من الشباك وقلتله الحقني فقالي فيه إيه؟ فقلتله عبدالله حبسني وضربنی وبهدلني وحاجزني في البيت ومش عايزني أنزل، فراح والدي راح القسم عشان يبلغ، واتواصلنا مع واحدة عارفينها، وهي جاتلی عند البيت وقالتلي انتي عايزة تتصالحي مع جوزك ولا تتطلقي؟، فقلتلها أنا عايزة أطلق وعايزة أنزل من هنا.

وواصلت: نزلت أروح بيت أهلي وجوزي وافق ونزل وصلني لحد العربية ورحت على بيت والدي وتاني يوم أنا روحت القسم عشان أعمل محضر، وعرفت هناك إنه عامل فيا محضر إني نزلت من البيت بدون علمه وسرقت حاجات بتاعته وأخذت الذهب.

صحيفة المرصد