أبل تكشف عن الجيل العاشر من أجهزة الآيباد برقاقة A14





كشفت شركة أبل عبر موقعها الرسمي اليوم عن الجيل العاشر من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة، الذي يأتي بتصميم جديد ورقاقة A14. يتميز إصدار أبل الجديد من أجهزة الآيباد منخفضة التكلفة بتصميم جديد يتميز بحواف نحيفة، كما تنتقل أبل في هذا الإصدار لتبني معايير منافذ USB-C، أيضاً لا يضم الجهاز مدخل 3.5مم للسماعات، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي.كما يأتي جهاز الآيباد الجديد بحجم شاشة 10.9 إنش، والتي تدعم دقة عرض 2360 في 1640 بيكسل، مع تقنية True Tone لضبط حرارة الألوان في الشاشة. أيضاً يأتي الجيل العاشر من أجهزة الآيباد بكاميرة أمامية بزوايا فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل والتي تقدم للمرة الأولى في هذه السلسلة، لذا يدعم هذا الإصدار آداء أفضل في محادثات الفيديو الجماعية.

وتقدم ابل جهاز الآيباد الجديد برقاقة معالج A14 Bionic التي تدعم iPad Air الأصلي، كما يأتي الجهاز بميزة الإتصال بشبكات WiFi 6، مع نموذج يدعم الإتصال بشبكات 5G. كما يضم الجهاز كاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، ويدعم الجهاز الجيل الأول من قلم ابل، والذي يتطلب محول USB-C إلى Pencil الذي يأتي بقيمة 9 دولار والذي يدعم إقتران وشحن القلم. وتتوفر للجهاز حافظة لوحة مفاتيح Magic Keyboard Folio الجديدة بسعر 249 دولار، كما تبدأ ابل اليوم في تلقي طلبات الحجز المسبق لحهاز الآيباد بسعر يبدأ من 449 دولار لنموذج WiFi، أو سعر 599 دولار للنموذج الذي يدعم الإتصال بشبكات 5G، على أن يبدأ الشحن في 26 من أكتوبر.

مزمز