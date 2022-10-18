السودان..تقرير طبي يكشف أسباب وفاة مدثر كمال





بعد استلام التقرير النهائي.

كشف التقرير النهائي لتشريح جثمان الشهيد مدثر كمال، أنّ سبب وفاته كانت نتيجة مباشرة للتعذيب، وضربه بآلة حادة إبان فترة اعتقاله داخل حراسة قسم الشرطة.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، لأسرة الشهيد مدثر كمال، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت أسرة الشهيد، إنّها استلمت جثمانه مصحوبًا بالتقرير النهائي للتشريح معلنًا الحقيقة الطبية الثابتة بأنّ سبب الوفاة كان نتيجة مباشرة للتعذيب وضربه بالة حادة.

وأشارت إلى أنّ النتيجة الطبية التي توصّل إليها التقرير عمدت جهات عديدة لمحاولة تغييرها بالتماطل وطمس البينات، إلاّ أنّ إصرار وتماسك الأسرة حال دون ذلك وانتهى إلى النتيجة التي صدر عليها التقرير النهائي.

باج نيوز