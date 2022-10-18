السعوديه تصدّر (215) ألف طن من التمور بـ (1.2) مليار ريال





استعرضت رهام الحربي من المجلس الدولي للتمور، أبرز مؤشرات إنتاج وتسويق التمور في المملكة، عبر ورقة علمية بعنوان “التسويق الإلكتروني عبر سلاسل الإمداد في قطاع التمور”.

جاء ذلك خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي، في اليوم الأول للمعرض الزراعي السعودي، الذي يقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض، في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتناولت الحربي في الورقة، أهداف وتوجهات المجلس الدولي للتمور، لتطبيق آليات التحول الرقمي في تسويق التمور، تحقيقًا للجودة، والمساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء لتطوير قطاع التمور.

وأوضحت أن الإنتاج المحلي من التمور في المملكة بلغ 1.5 ملايين طن، فيما قفزت صادراتها من التمور إلى 215 ألف طن بقيمة 1.2 مليار ريال، وبلغ حجم صادرات المنتجات التحويلية للتمور 47 ألف طن.

من جانبه، قدّم مدير فرع شركة المطاحن بالمؤسسة العامة للحبوب زيد الشبانات، في الجلسة ذاتها، ورقة حول “آثار خفض نسبة الفاقد والهدر من الأغذية على استدامة الغذاء العالمي”، حيث أشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، مستعرضًا نسب الفقد والهدر الغذائي بالمملكة وسُبل الحد منها، متناولًا بالتفصيل أهم مسببات الفقد والهدر، والآثار المترتبة عليها.

وأبان الشبانات أن المؤسسة العامة للحبوب نفّذت مشروع “دراسة المسح الميداني لقياس الفقد والهدر الغذاء وسُبل الحد منها”، حيث أوضحت الدراسة أن إجمالي الانفاق الاستهلاكي للطعام والمشروبات والتبغ بالمملكة بلغ 219 مليار ريال، وبلغت نسبة الهدر في الغذاء 18% بقيمة 40.4 مليارات ريال.

وشهدت الجلسة الثالثة تقديم عددٍ من أوراق العمل، من قبل خبراء من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وعددٍ من الدول.

العربيه نت