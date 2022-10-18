وزير الدفاع يلتقي بسفير جمهورية الصومال الفدراليه بالسودان





التقي الفريق الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع بمكتبه بالخرطوم بالسفير الصومالي محمد شيخ إسحاق إبراهيم حيث بحث اللقاء العلاقات الازلية بين البلدين و السعي لتطويرها فيما يخدم شعبي البلدين. وعبر السفير عن مدى سعادته بهذه الزيارة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيداً بالاهتمام الكبير بما تم نقاشه خلال اللقاء كما عبر عن شكره بما ظل يقدمه السودان لشعب الصومال وخاصة في مجال التعليم متمنياً أن يستمر هذا الدعم . من جانبه أكد وزير الدفاع حرصه الشديد علي السير في كل القضايا التى تخدم البلدين وتصب في مصلحة مواطنيها. وفي ختام اللقاء شكر سيادته السفير متمنياً له اقامه طيبه بالبلاد وأن تستمر الزيارات التبادليه.

وكالة سونا