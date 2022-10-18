حميدتي: الفن له دورٌ متعاظم في مواجهة خطاب الكراهية





التقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، بوفد اتحاد المهن الموسيقية برئاسة الفنان د. عبد القادر سالم.

وأكد “حميدتي”، الدور المتعاظم الذي يضطلع به الوسط الثقافي والفني في تعزيز اللُّحمة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، وغرس قيم الانتماء للوطن وتأكيد الهوية السودانية.

وعبّر عن تقديره لأهل الفن والموسيقى لدورهم الوطني المشهود خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.

إلى ذلك، أكد رئيس اتحاد المهن الموسيقية د. عبد القادر سالم، دعم أهل الفن والثقافة لاتجاه الدولة ونهجها، لنبذ خطاب الكراهية الذي لا يشبه شيم الشعب السوداني، وأشار إلى أن دعوة الفريق أول دقلو، ومطالبته المتواصلة بنبذ خطاب الكراهية، دفعتهم إلى عقد هذا اللقاء، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالموروثات السودانية التي توصل للقيم السمحة للشعب السوداني، والتي ترفض التعصب والقبلية. وقال”إن أهل الفن ظلوا يتغنون طيلة عمر الدولة السودانية من أجل نبذ العنصرية”، مؤكداً أن السودان سيتجاوز هذه الظروف وسيعود إلى وضعه الطبيعي والطليعي إقليمياً ودولياً.

صحيفة الصيحة