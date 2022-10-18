من ضمنها الإضراب ..لجنة المعلمين تلوح بـ (3) سناريوهات





هددت لجنة المعلمين السودانيين بتنفيذ إجراءات تصعدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها التي رفعتها للجهات المختصة عبر مذكرة تمسكت بزيادة مرتبات المعلمين.

ولوحت اللجنة على لسان الناطق الرسمي باسمها سامي الباقر في مقابلة مع (برنامج كالآتي) رصدته (باج نيوز ) لوحت بتنفيذ (3) سيناريوهات بعد مرور أسبوع من المذكرة.

و أقر الباقر بأن تنفيذ الاضراب سيؤثر على الدراسة سيما و أن العام الدراسي محسوبة ايامه مشيرا إلى أن ما يتقضاه المعلم في الدرجة الأولى لايفي نسبة 13% من احتياجاته.

من جانبه قطع وزير التربية والتعليم المكلف محمود سرالختم الحوري بأن المعالجات التي وضعتها وزارته بزيادة طبيعة العمل إلى 70% نهائية وأكد الحوري أنه حاليا يتم عرض الميزانية العامة في مجلس الوزراء وقال إن المجلس يقوم بتعديل الاجور بحيث تكون متساوية في جميع المجالات فيما يكون هناك اختلاف في طبيعة العمل.

وقال لهذا حرصت الوزارة علي زيادة طبيعة العمل بنسبة 70 % حتي يكون المعلم أعلى اجراً في الدولة واعتبر الحوري أنلجنة تسيير نقابة عمال التعليم العام هي الجهة الشرعية.

باج نيوز