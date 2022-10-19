ارتفاع التضخم والسلع تواصل تصاعدها





أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في تقريره الشهري أن معدل التغيير السنوي للتضخم لشهر سبتمبر ارتفع 107.17% مقارنة مع الشهر الماضي. بينما ارتفع التضخم على أساس سنوي زيادة ضخمة بلغت 107.29% ويعني التضخم على أساس سنوي هو مقارنة معدل التغيير بين سبتمبر 2021 وشهر سبتمر 2022. وتسببت مجموعة الأغذية والمشروبات في ارتفاع التضخم، حيث زادت بنسبة 78% مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي.

وسجل الرقم القياسـي العام لأسـعار المسـتهلك 65137.72 نقطة لشهر سبتمبر 2022 مقارنة بـ 59125.00 نقطة في اغسطس بارتفاع قدره 6012.72 نقطة. وسجل التضخم للمناطق الحضرية زيادة كبيرة بلغت 112% بينما سجلت المناطق الريفية 105.67% مقارنة مع سبتمبر من العام الماضي.

ولاتزال أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الاساسية والخدمية تشهد ارتفاعا متواصلا، الأمر الذي زاد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات والمطالبات العمالية لزيادة وتحسين الهيكل الراتبي بسبب موجة الغلاء المتصاعدة في كافة أنواع السلع وصار العاملين بالدولة والمواطنين عن تلبية متطلبات الأسرة بجانب الزيادة الكبيرة التي طرأت علي الرسوم المدرسية ووسائل المواصلات والاتصالات، كما أدى زيادة الضرائب التي أقرتها وزارة المالية بنسبة 600% لتظاهرات واحتجاجات أوساط التجار واغلقت الاسواق الرئيسة بالعديد من ولايات السودان، اعتراضا علي الضرائب الباهظة والتي سيكون لها أثر سالب علي المواطن البسيط في الوقت ذاته تعاني الأسواق من حالة ركود وضعف القوي الشرائية المهيمن على الأسواق، الأمر الذي دفع بالعديد من التجار لترك المهنة والبعض الآخر لاذ بالهرب بسبب تراكم مديونياتة للبنوك.

صحيفة الجريدة