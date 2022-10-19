الحزب الشيوعي: التسوية فشلت بسبب الرفض الشعبي





أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل بأن التسوية السياسية قد فشلت في تحقيق أهدافها ليس بسبب وجود أخطاء بها أو غير ذلك وأنما بسبب الرفض الشعبي والكبير والواضح، وجزم فضل في تصريح لـ(الجريدة) ان التسوية قد أصطدمت بحائط سميك من الرفض بسبب موقف الغالبية العظمى التي أسقطت نظام المخلوع البشير وتمسكها باللاءات الثلاثة” لاشراكة لا تفاوض لا مساهمة”، وقطع أن هنالك قوى سياسية موقفها متردد تجاه التسوية السياسية سواء كان بداخل الحرية والتغيير أم غيرها لجهة أنه لايوجد موقف موحد داخل مكوناتها، وجدد رفضهم لاي تسوية سياسية، وأوضح ان حزبه سيناضل من أجل توحيد كل القوى الثورية الحية في جبهة موحدة لتحقيق أهداف الثورة.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة