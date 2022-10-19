تكدس بمستشفى الاطفال بودمدني





كشفت متابعات (المصادر) بمستشفى الاطفال التعليمي بودمدني عن تكدس كبير فى اعداد المرضى بالعنابر يتراوح بين ٣ الى ٤ أطفال في السرير الواحد ، وارجع د.هشام مصطفى العمدة مدير عام مستشفى الأطفال التعليمي التكدس للتردد العالي من كافة الولايات بجانب ولاية الجزيرة على المستشفى ، وأكد على ضرورة اكتمال اجراءات ايلولة المستشفى للصحة الاتحادية ، واشار لعدم وجود مشكلة فى الكادر الطبي من اختصاصيين ونواب واطباء امتياز فيما وقت شكا من نقص حاد فى كادر التمريض ، موضحا ان حوجة المستشفى تتراوح بين ١٥٠ الى ٢٠٠ تقني تمريض متوفر منهم فقط ١١٦ تقنياً، وكشف عن تردد ٦٠٠٠ الى ٩٠٠٠ مريض شهريا على المستشفى من كافة ولايات السودان.

وقال : (يشهد المستشفى زحمة عالية فى العنابر ويتم تنويم ٣ الى ٤ مرضى فى السرير الواحد) ، وذكر ان اسرة رجل البر والإحسان الراحل علي الباهي قامت بإنشاء قسم كامل لأمراض سوء التغذية ، واضاف : سوء التغذية اهلك المستشفى من ناحية الدواء والتغذية والاقامة مع المتابعة الدقيقة ، واعتبر العمدة ان استحقاقات العاملين بالمستشفى هاجس يؤرق الادارة فى وقت أكد فيه قلة الايرادات لاعتمادها على رسوم الدخول والصيدلية والعيادة فقط..

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة