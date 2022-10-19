بالصورة.. صاحب مقهى يلجأ لحيلة ماكرة لجذب الزبائن.. والسلطات تتدخل





واجه مواطن أردني السجن، بعدما لجأ لحيلة تسويقية خارجة عن المألوف لجذب الزبائن و والترويج لمقهى جديد أراد أن يفتتحه في العاصمة عمان.

واعتمد المواطن الأردني في خدعته التسويقية على رمي ورقة نقدية من فئة “الخمسين” ديناراً أمام الكافيه للزوار والزبائن تشبه إلى حد كبير فئة الخمسين، ولكن ما إن يتم فتحها يتفاجأ الزبون بأن الورقة عبارة عن “كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكافة المشروبات لحاملها”، وفقا لـ “العربية.نت”.

وفي حين أن الفكرة التسويقية، نالت إعجاب نشطاء التواصل، إلا أنه تم القبض على صاحب المقهى، بتهمة استخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين ديناراً من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه.

وكشف مصدر قانوني أردني أن التهمة التي قد تسند لمالك المقهى هي “تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت”، حيث يعاقب القانون الأردني بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمس مئة دينار ولا تزيد عن ألف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت.

صحيفة المرصد