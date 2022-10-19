تجار يشكون من ركود مبيعات السلع الاستهلاكية





كشفت جولة بأسواق الخرطوم، عن استقرار في أسعار السكر وتراجع في أسعار الشعيرية والسكسكانة والعدس.

وشكا التاجر عصام الكباشي (تاجر تجزئة)، من ركود حاد وتراجع المبيعات للسلع والمواد الغذائية عقب موجة كساد ضربت الأسواق بصورة عامة.

وأوضح أن جوال السكر زنة (50) كيلو بلغ, (30) ألف جنيه، وأن سعر جركانة زيت الفول زنة (36) رطلاً، (21) ألف، وزيت صباح الجركانة بواقع (22) ألف جنيه.

وبلغ سعر جوال البصل (35) ألف جنيه، والربع (3) آلاف جنيه.

مشيراً إلى أن سعر باكت دقيق سيقا بمبلغ (6) ألف جنيه، وباكت دقيق زادنا (5) آلاف جنيه، بينما وصل سعر لبن كابو (13) ألف لـ(2) كيلو ونص، والألبان الأخرى بـ(9) آلاف جنيه، مشيراً لاستقرار سعر صابون الغسيل الكرتونة (11) ألف لأبو شريحيتن و(6) آلاف بواقع (200) للقطعة. وبلغ سعر القطعة زنة (200) جرام، (300) جنيه، فيما وصل سعر (2) كيلو من صابون البدرة (2) ألف جنيه.

وسعر علبة الصلصة (1200) جنيه، فيما وصل سعر كرتونة الشعيرية والسكسكانية المكرونة (300) جرام، (300) جنيه، أما كيلو العدس فراشة العدس (1000) ربع الكيلو (300) وكيلو الأرز الكبسة (700) جنيه، ونوع آخر بـ(600) جنيه.

صحيفة الصيحة