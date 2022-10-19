حملة أمنية مشتركة كبرى في الخرطوم





تأتي في إطار تنفيذ الخطة التفصيلية للعمل المنعي وموجهات رئاسة شرطة الولاية والمحلية المتعلّقة بمحاربة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة والسكن العشوائي ودك أوكار الجريمة وإزالة معوقات الطريق العام.

أسفرت حملة أمنية كبرى بمحور السوق المركزيّ والثلاجات وحي ساطور وسوق السمك، عن القبض على 7 متهمين في بلاغاتٍ مختلفةٍ تحت المواد ٧٩ ٩٣ ق.ج والمراسيم الولائية المؤقتة، وتمّ إزالة 63 راكوبة عشوائية وإزالة السوق العشوائي ومعوّقات الطريق العام.

وأعلنت شرطة ولاية الخرطوم، عن إزالة 33 راكوبة عشوائية، بعد عملية تمشيط ميدان غزة”شرق المدّرعات”.

وأوضحت الشرطة أنّها ضبطت كميات من الخمور البلدية والقبض على (١) متهمة، وتم إستهداف منطقة جنوب تقاطع البيبسي تم خلالها إزالة عدد (١٠) راكوبة عشوائية والقبض على عدد (٣) متهمين تحت المادة (٧٨) من القانون الجنائي.

وأشارت إلى أنّ الحملة المشتركة استهدفت مناطق السكن العشوائي حيت تمّ إزالة (٥٦) راكوبة عشوائية بسوق نيفاشا وحول مربع (٨٤) حيث تمّ إزالة السوق بصورةٍ كاملةٍ مع إزالة٩ أكشاك.

باج نيوز