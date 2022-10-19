قصة أغرب من الخيال..شاب مصري ألقته أمه في النيل وهو رضيع وبعد 22 عاما حدثت المفاجأة





كشف شاب مصري أن والدته ألقته في النيل للتخلص منه وهو رضيع، فيما قد نجا بعد ذلك ليبدأ رحلة البحث عن أسرته بعدما أتم الـ 22 عاماً.

وتلقى الشاب إسلام اتصالا هاتفيا من غريب أكد قصته وأفصح له عن هوية أبويه.

كذلك، تمكنت خالته من التواصل معه وأخبرته باسم والده، بعدما رأت تدوينات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع القاهرة 24.

كما أشار إسلام إلى أن والدته تواصلت معه خلال ظهوره في بث مباشر مع إحدى القنوات المحلية، مؤكدة رغبتها في مقابلته. وأضاف أنه عثر على والده.

يشار إلى أن مأساة الشاب بدأت قبل نحو عقدين، عندما حاولت والدته إنهاء حياته بإلقائه رضيعا في النيل، لكنه نجا، بعد أن وجده صيادون ووضعوه في دار أيتام.

وعندما أتم سن السادسة عشرة من عمره، اكتشف من ملفه في دار الأيتام أن لديه أماً وأباً، وأن خالته كانت تبحث عنه.

فبعد أن تواصل مع خالته، عرف أن أمه لم ترغب في وجوده بالحياة، فألقته في النيل، محاولة التخلص منه.

صحيفة المرصد