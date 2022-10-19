انتفت الأسباب .. إسرائيل تلغي طلبات لجوء السودانيين





أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد عن خطة لتشديد سياسة البلاد بشأن طالبي اللجوء السودانيين بعد مراجعة قالت إنها خلصت إلى أنهم ليسو في خطر كافٍ لتبرير حالة اللجوء.

وأكدت شاكيد بحسب بيان لوزاة الداخلية الإسرايلية أمس، أنه سيتم رفض طلبات اللجوء التي تقدم بها السودانيون.

وأوضحت أن القرار جاء بعد أن استعرضت هيئة السكان والهجرة الوثائق الصادرة من المملكة المتحدة، وسويسرا وكندا وألمانيا وأستراليا والدنمارك والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إضافة إلى صياغة دراسة مقارنة شاملة على أساس وثائق السياسة الشاملة فيما يتعلق بطالبي اللجوء السودانيين من منطقتى دارفور وجبال النوبة.

وقالت شاكيد إن المعلومات التي تمت مراجعتها أظهرت أنه لا يوجد اضطهاد منهجي لمواطنى دارفور أو لأي من القبائل الأفريقية بسبب أصلهم الإثني ونوهت إلى أن العاصمة الخرطوم هي خيار سكني مناسب لهم،

وأوضحت شاكيد أن البحث كان خطوة مهمة في اتخاذ قرار بشأن الطلبات الفردية للحصول على اللجوء السياسي من أشخاص من منطقة جبال النوبة ودارفور، وقالت: “عليه سيتم رفض حكم العديد من طالبي اللجوء”.

ووفقاُ لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، يوجد حالياً حوالي 28000 من طالبي اللجوء الذين يعيشون في إسرائيل وأكدت أن 91% منهم جاءوا من إريتريا والسودان.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي