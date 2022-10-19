وزير المالية يكشف تفاصيل اجتماعاته مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي





قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل ابراهيم ان وفد السودان عقد عدد من الاجتماعات الخاصة مع المسؤولين في البنك الدولي لدعم السودانيين وتمويل المشروعات والاستفادة من نافذة تمويل الغذاء ورفع تجميد علاقة السودان مع الصندوق الدولي.

وأكد جبريل في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء انه التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كرستينا كما التقى مدير صندوق النقد الدولي وعدد كبير من المديرين التنفيذيين للدوائر بالصندوق الدولي لدعم موقف السودان في الاجتماع الخاص بالمديرين التنفيذيين للصندوق.

واشار وزير المالية الى مشاركتهم في اجتماع لجنة التنمية وكان صوت السودان مسموعا بالإضافة الى اجتماع مدير البنك الدولي مع المجموعتين الافريقية والعربية كلا على حده، وتحدث السودان عن ضرورة زيادة الدعم المقدم للسودان.

صحيفة الصيحة