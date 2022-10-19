ثقافة وفنونكيدهن عظيم.. شاكيرا تروج لأغنيتها الجديدة على قميص نادي برشلونة





خبر سيئ تلقاه لاعب الكرة الشهير جيرارد بيكيه، حيث سيضطر اللاعب للظهور في الملاعب، ويروج للأغنية الجديدة الخاصة بـ حبيبته السابقة المغنية العالمية شاكيرا Monotonía، حيث سيحمل قميص نادي برشلونة الإسباني، والذي يلعب فيه “بيكيه”، شعار المغنية شاكيرا وأغنيتها الجديدة.

ويأتي ترويج نادي برشلونة الإسباني لأغنية شاكيرا الجديدة التي تحمل عنوان Monotonía، وتتحدث عن الانفصال بين الأحبة، وعن وجع القلب، في إطار تحالف نادي برشلونة مع منصة Spotify الموسيقية العالمية، بسبب الرعاية التي تحافظ عليها منصة Spotify مع برشلونة، فهناك اتفاق على أن يظهر درع أو اسم بعض أشهر فناني التطبيق، مع أكثر النسخ أو التنزيلات، على زي الفريق الإسباني.

ومن المؤكد أن اللاعب جيرارد بيكيه وكلارا، لن يكونا سعداء، عندما يقفز قلب الدفاع إلى ميدان اللعب بقميص برشلونة مرتديًا شعار شاكيرا على صدر القميص، خاصة وأن انفصاله عن والدة أبنائه لم يكن بطريقة جيدة، بسبب خيانته لها، كما أن الثنائي يخوضان مشاكل خاصة بحضانة أبنائهم.

حوار شاكيرا

في سياق متصل أجرت مجلة ELLE جلسة تصوير وحوار صحفي مع المغنية العالمية شاكيرا، في أول حديث لها مع الإعلام، بعد انفصالها عن بيكيه حبيبها ووالد ابنيها ميلان ٩ سنوات وساشا ٧ سنوات.

وكشفت شاكيرا أنها قدمت التضحية بالانتقال إلى إسبانيا لدعم مسيرة حبيبها السابق لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه المهنية قائلة: “كلاعب كرة قدم، أراد أن يلعب كرة القدم وأن يفوز بالألقاب وكان عليَّ أن أدعمه.. أعني، كان على أحدنا أن يقوم بتضحية، أليس كذلك؟ وأنا من ضحَّيت”.

وردًّا على سؤال عن فسخ علاقتها العاطفية ببكيه.. ومشاهدته في علاقة جديدة، قال صحفي مجلة ELLE:” يبدو أنكِ كنتِ لا تريدين أن تنهي علاقتك، وكانت مفاجأة لك أن العلاقة قد انتهت… كيف فهمت أنكما لن تكونا معًا بعد الآن؟

أجابت شاكيرا: “أعتقد أن هذه التفاصيل خاصة إلى حد ما بحيث لا يمكن مشاركتها، على الأقل في هذه اللحظة بالذات – كل شيء خام وجديد للغاية.. لا يسعني إلا أن أقول إنني وضعت كل ما لدي في هذه العلاقة وعائلتي.. قبل أن يبدأ أطفالي المدرسة، كنت أمتلك حياة بدوية حقًا – لقد عشت كل وجودي كفنانة، أسافر بلا توقف، أذهب إلى أماكن مختلفة حول العالم، أتجول، أقوم بالعروض، وأبني مدارس في كولومبيا، وأقوم بالتسجيل في دول مختلفة حول العالم.. حتى في السنوات القليلة الأولى من علاقتي مع جيرارد وعندما أنجبت ابني الأول ميلان.. أخذته معي في كل مكان منذ أن كان عمره شهرين… حتى أنني أتذكر إرضاعه رضاعة طبيعية باستمرار خلال تقديمي برنامج The Voice.

وتابعت شاكيرا حديثها:”بمجرد أن بدأ ميلان المدرسة في نهاية عام 2014، كنت أعلم أن سفري المستمر ووجودي البدوي يجب أن يتأخر وأن مسيرتي المهنية يجب أن أضعها في المرتبة الثانية… كنت أعلم أنه عندما بدأ المدرسة كان علي أن أستقر وأزرع جذورًا في برشلونة، وأن أكون هناك من أجله ومن أجل جيرارد ثم لاحقًا مع ساشا أيضًا… كلاعب كرة قدم، أراد أن يلعب كرة القدم ويفوز بالألقاب وكان عليّ أن أدعمه… أعني، كان على أحدنا أن يقوم بتضحية، أليس كذلك؟ إما أن يوقف عقده مع برشلونة وينتقل معي إلى الولايات المتحدة، حيث توجد مسيرتي، أو سأفعل ذلك بدلًا من ذلك.

وهكذا، كان على أحدهما بذل هذا الجهد وتلك التضحية… وفعلتها. وضعت مسيرتي في المركز الثاني.. وجئت إلى إسبانيا لدعمه حتى يتمكن من لعب كرة القدم والفوز بالألقاب… وكانت تضحية بالحب… بفضل ذلك، كان أطفالي قادرين على الحصول على أم حاضرة، ولدي هذه الرابطة المدهشة معهم والتي لا تنفصم والتي تدعمنا.. كما تعلم، هذا كل شيء. هذا كل ما يمكنني قوله”.

ووجه الصحفي حديثه لشاكيرا قائلا:”سوف أسألك فقط، لأنك كتبت أغنية بعنوان “Te Felicito” (“أهنئك”)، والتي صدرت في أبريل… أنا أترجم كلمات الأغاني من الإسبانية، لكنك كتبت، “لأجعلك كاملًا.. لقد كسرت نفسي إربا.. لقد تم تحذيري، لكني لم آبه… لا تقل لي أنك آسف… أنا أعرفك جيدًا وأعلم أنك تكذب “… ومن الواضح الآن أن هذه الكلمات تحمل وزنًا أكبر بكثير، مجرد سماعك تتحدث عن وضع حياتك المهنية في السرعة الثانية… هل هذا ما كنت تتحدث عنه عندما قلت، “لقد كسرت نفسي إلى أشلاء”؟ هل هذا هو الشعور بأنه كان عليك نوعًا ما أن تعطي جزءًا من نفسك خلال تلك العلاقة، والذي ربما كان من الصعب استعادته؟

وأوضحت شاكيرا ردا علي السؤال قائلة:” لا يسعني إلا أن أقول أنه إما بوعي أو بغير وعي، كل ما أشعر به، كل شيء أذهب إليه ينعكس في الكلمات التي أكتبها، في مقاطع الفيديو التي أصنعها… عندما يناسب القفاز، فإنه مناسب… كما قلت من قبل، موسيقاي هي تلك القناة التي أعبر من خلالها.

بوابة فيتو