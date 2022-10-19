القوت المسلحة تصدر بياناً حول تطورات الأحداث بمنطقة لقاوة





أصدرت القوت المسلحة بياناً حول تطورات الاحداث الامنية بمنطقة لقاوة وفيما يلي تورد ( سونا ) نص البيان:

قامت قوات من الحركة الشعبية شمال بقصف أحياء في مدينة لقاوة عصر يوم ١٨ اكتوبر ٢٠٢٢م بعدد ١٣ قذيفة هاون من أحد قواعدها في جبل طرين شمال لقاوة. إستهدف القصف سوق المدينة وحي الغزاية وحي المساليت ونتج عنه إصابة فردين من قوات الدعم السريع، أعقب ذلك هجوم قوة تتبع للحركة الشعبية قوامها سرية مشاة على قواتنا التي تمكنت من دحرها وإجبارها على الإنسحاب. ما جرى يعتبر خرق واضح لإتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية مع حكومة السودان والذي يتم تجديده والإلتزام به منذ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩م.

تحذر القوات المسلحة قيادة الحركة الشعبية شمال من عواقب أي خرق لوقف إطلاق النار، ومحاولة إستغلال النزاعات المحدودة التي قد تنشأ بين المواطنين لتحقيق أجندة لا تخدم التعايش السلمي التاريخي بينهم و دعوات الحكومة السودانية المستمرة للحركة بالإنخراط في العملية السلمية. السلطات المحلية بالولاية قادرة على التعامل مع مواطنيها بما يكفل المحافظة على حقوق الجميع بلا تحيز لفئة محددة من مكونات الشعب السوداني. تؤكد القوات المسلحة بأنها ستستمر في الإضطلاع بواجباتها في حماية جميع المواطنين، وستتصدى لأي محاولة من قبل الحركة الشعبية شمال لخلط الأوراق و التدخل لصالح أي من المكونات الإجتماعية بالمنطقة، بما يحفظ الأمن و التعايش السلمي بين جميع المكونات الإجتماعية دون تمييز.

وكالة سونا