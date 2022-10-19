قوات الدعم السريع تصدر بيانًا عاجلاً





تقول قوات الدعم السريع” نطالب الحركة الشعبية، بعدم استخدام المواطنين كغطاء لتمرير أجندة سياسية وعنصرية، لتقويض السلم والتعايش الاجتماعي بالمنطقة”.

طالبت قوات الدعم السريع، الحركة الشعبية شمال، الالتزام التام بعدم التعرض للمواطنين والوقف الفوري لإطلاق النار ضد مواطني المنطقة، والإيفاء بالالتزامات الموقعة مع حكومة السودان.

ودعا الدعم السريع،الحركة الشعبية شمال، للانضمام إلى مسيرة السلام بما يحقق وحدة وتماسك السودان.

وأدانت قوات الدعم السريع، الهجوم المتكرّر من قبل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، على منطقة لقاوة بولاية غرب كردفان، والذي تسبّب في مقتل وإصابة وترويع وهجرة ونزوح المواطنين الأبرياء، في انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2019م.

وشدّدت القوات على أنّها تعمل ضمن منظومة القوات المشتركة، في التصدي لهجمات الحركة الشعبية على منطقة لقاوة.

وأضافت” قواتنا الموجودة في مدينة لقاوة تضمّ جميع المكونات الاجتماعية بالسودان”.

وأشارت إلى أنّ ما ورد في بيان الحركة الشعبية، الذي حمل اتهامات لقوات الدعم السريع، بالانحياز لطرف دون بقية الأطراف لا يمت للحقيقة بصلة.

وأتمّت” هي محاولات مكشوفة ظلت تمارسها الحركة الشعبية، للتغطية على خروقاتها المستمرة واعتدائها على المواطنين العزل”.

والأربعاء، قال الجيش في السودان، إنّ قوات من “الحركة الشعبية- شمال”، قصفت أحياء بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان بقذائف هاون، ما أدى إلى إصابة فردين من قوات الدعم السريع.

والسبت، أعلن السلطات مقتل 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بمدينة لقاوة بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، إثر نزاع قبلي بالمنطقة.

باج نيوز