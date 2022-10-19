كارول سماحة تطرح فيديو كليب “مغرومة بمين”





طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة فيديو كليب أحدث أغنيتها، والتي حملت اسم “مغرومة بمين”، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كانت كارول سماحة شوّقت جمهورها ومتابعيها للأغنية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”، ونشرت مقطعاً قصيراً منها، وعلّقت عليها قائلة: “لكل شخص بيعرف يحب”.

كارول سماحة تطرح فيديو كليب “أجازة”

وفور طرح الفنانة اللبنانية 22 ثانية فقط من الأغنية، جذبت تلك الثواني إعجاب كثير من المتابعين بصدور الأغنية الجديدة.

وقدمت كارول سماحة هذه الأغنية في أجواء رومانسية ناعمة تتماشي مع الأجواء الأوروبية، وتعاونت فيها مع المخرجة بتول عرفة.

تمثل أغنية “مغرومة بمين” التعاون الفني الخامس الذي جمع بين المخرجة بتول عرفة والمطربة كارول سماحة، وذلك بعد تحقيقهما سلسلة من النجاحات المبهرة في 4 أعمال فنية سابقة خلال الفترة الماضية.

“مغرومة بمين” من كلمات وألحان الفنان نبيل خوري، وإخراج بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية:

قلبي يلي كان يخاف يحب

حدك أنت شو مرتاح

ريحتو وخليتو يحب الحب

ونسيتو كل اللي راح

مين مين مين

مغرومة بمين

انا مغرومة فيك

سنين سنين سنين

نطرت سنين

حتى لاقيك

معي أنت عم بتكون منيح

وأنا بقدر هيدا الشئ

شخصيتك شو حلوة و شو صريح

مثلك أنت بطل في

يذكر أن التعاون الأول بين كارول وبتول هو فيديو كليب “bon voyage” فقد كان بداية لنجاحهما سويا، وقاموا بتكرار التجربة في أكثر من عمل وهي أغنية “يا شباب يا بنات”، و”شكراً”، و”إجازة”.

العين الإخبارية