خبير إقتصادي يدعو لدعم عملية التصنيف وتشجيع البنوك للتامين





اوصى الخبير الإقتصادي منسق أعمال الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف د/ صابر محمد الحسن بضرورة دعم بنك السودان لعملية التصنيف وتشجيع البنوك والرقابة على التأمين. جاء ذلك لدى مشاركته في المنتدى المصرفي بعنوان واقع التصنيف الإئتماني للمصارف والشركات : الأدوات والنماذج في ظل الإنفتاح العالمي الذي نظمه مركز البحوث والنشر والإستشارات بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية برعاية بنك المال المتحد اليوم بقاعة الأكاديمية للمؤتمرات .. وقال إن البعد السياسي في عمليات التصنيف التي تقوم بها وكالات التصنيف خاصة الوكالات الكبيرة الامريكية التي تخضع للقوانين والسياسات الامريكية ومسيطرة بنسبة 95% تمارس عملها وفقاً للسياسات الأمريكية مما يؤثر في درجة التصنيف. من جانبه دعا رئيس إدارة المخاطر ببنك المال المتحد د/ أبو علامة محمد فضل الله المصارف السودانية للتعامل مع الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.

واشاد أبو علامة بالورقة التي قدمها مدير البحوث والدراسات ببنك فيصل الإسلامي د/ أحمد صديق جبريل وقال إنها غطت كل الجوانب الاساسية للتصنيف الإئتماني.

واوصى د.أحمد منسق الوكالة الإسلامية الدولية بالسودان للعب دور أكبر في عملية التصنيف الإئتماني لدى البنوك السودانية. وأمن على التوصيات التي دعت الى إنشاء بنك السودان وكالة تصنيف إئتماني في السودان وفقاً لمبادرة مركز البحوث والنشر والإستشارات بالأكاديمية، داعيا البنك المركزي الى حث المصارف للإهتمام بالتصنيف الإئتماني من قبل الوكالات الاسلامية وغيرها . من جانبها قالت مدير مركز البحوث والنشر والإستشارات بالأكاديمية د/ إشراقة خطاب، إن التصنيف الإئتماني للمؤسسات موضوع حيوي ومهم لخلق علاقات خارجية وتامين المراسلات للمؤسسات المالية لتطمئن على الوضع المالي بالبلد وقالت كل ما كان التصنيف منفتح كل ما كان الوضع افضل في التعامل مع الاسواق الخارجية.

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