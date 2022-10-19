عرمان: السودانيون لن يعودوا مجدداً إلى عهد الخنوع





دعا رئيس الحركة الشعبية شمال “التيار الثوري” ياسر عرمان، السودانيين للخروج يومي 21-25 أكتوبر الجاري لإسقاط الانقلاب، وحذر من استمرار وجود ثمانية جيوش في البلاد ما قد يؤدي إلى خطر الحرب وتفكك البلاد.

وأشار عرمان في ندوة سياسية بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض أمس، إلى أن ثورة ديسمبر أنهت مذلة السودانيين التي كرس لها النظام البائد، موضحًا أن عناصر المخلوع لا يزالون يمارسون النشاط السياسي والاجتماعات السرية بمدينة كوستي.

وطالب عرمان بإتاحة الفرصة للجميع في بناء القوات المسلحة، قائلًا إنها “بنت وولد الشعب السوداني”، نافيًا مناصبته العداء للجيش كما يتم الترويج لذلك بواسطة النظام البائد.

ودعا عرمان إلى انخراط السودانيات في القوات المسلحة، وأشار إلى أن الحركة الإسلامية تريد الصعود على أكتاف القوات المسلحة، وأضاف: “لن يحدث ذلك”.

واقترح عرمان تكوين جبهة مدنية عريضة لكافة قوى الثورة، وخوض الانتخابات بشكل موحد لهزيمة النظام البائد.

وقال عرمان إن السودان دولة هشة بسبب تشليع المؤسسات بواسطة النظام البائد، مشددًا على أن السودانيين لن يعودوا مجددًا إلى عهد الخنوع، قائلًا إن هذه البلاد تخص جميع السودانيين.

وطالب عرمان مواطني كوستي بالخروج يومي 21- 25 أكتوبر الجاري لإسقاط الانقلاب.

من جهته قال القيادي في حزب الأمة والحرية والتغيير “المجلس المركزي” صديق الصادق المهدي إن المجتمع الدولي لن يعيد التعاون مع السودان دون الوفاء بالشروط المطروحة، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الديون البالغة (60) مليار دولار.

وأضاف: “الأمر ليس تدخلًا أجنبيًا، لكن هناك مسار مهم للعودة إلى المجتمع الدولي، مثل الإصلاحات الاقتصادية والولاية على المال العام”، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي أبهرته الثورة السودانية، لذلك قرر مساعدة السودانيين بمؤتمر برلين وزيارة رئيس ألمانيا، وتغزل الرئيس الفرنسي في الثورة السودانية.

وأقر صديق الصادق المهدي بوجود بطء وإشكالات واجهت الحكومة الانتقالية، والحرية والتغيير تعترف بارتكابها للأخطاء، لكنها نظمت ورشة ووضحت فيها السلبيات والإيجابيات.

وأردف: “المؤسسات الدولية تعهدت بدفع أكثر من أربعة مليارات دولار لمساعدة الزراعة، و(300) مليون دولار للزراعة، و(300) مليون دولار للكهرباء، و(780) لكهرباء القرن الأفريقي، ولمساعدة الأسر (760) مليون دولار، ومنحة أمريكية (700) مليون دولار، جميعها جُمدت بعد الانقلاب”.

صحيفة الصيحة