توضيح هام من “الحج” بشأن دخول حاملي تأشيرات العمرة





ردت وزارة الحج والعمرة، على سؤال ورد إليها بشأن مدى إلزام حاملي تأشيرات العمرة بالدخول إلى المملكة، والمغادرة منها عبر مطاري جدة أو المدينة.

وأوضحت الوزارة ردا على الاستفسار، إنه لا يشترط على حاملي تأشيرة العمرة الدخول أو المغادرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أو مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة.

وأعلنت الوزارة، أنه يمكن للمعتمر الدخول والمغادرة من أي مطار دولي أو إقليمي في المملكة لأداء نسك العمرة.

صحيفة المرصد