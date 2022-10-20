الجيش يحذّر الحلو من خرق وقف إطلاق النار





حذرت القوات المسلحة قيادة الحركة الشعبية شمال من عواقب أيّ خرق لوقف إطلاق النار، واتهمتها بقصف أحياء في مدينة لقاوة الثلاثاء الماضي بـ(13) قذيفة هاون من أحد قواعدها في جبل طرين شمال لقاوة.

وأوضحت القوات المُسلحة في بيان أنّ القصف استهدف سوق المدينة وحي الغزاية وحي المساليت، ونتج عنه إصابة فردين من قوات الدعم السريع.

وقال البيان: “أعقب ذلك هجوم قوة تتبع للحركة الشعبية قوامها سرية مشاة على قواتنا التي تمكنت من دحرها وإجبارها على الانسحاب”.

ووصفت القوات المسلّحة، ما جرى بأنه خرقٌ واضحٌ لاتّفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية مع حكومة السودان والذي يتم تجديده والالتزام به منذ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩م.

وحذّرت القوات المسلحة قيادة الحركة الشعبية شمال من عواقب أيّ خرق لوقف إطلاق النار، ومحاولة استغلال النزاعات المحدودة التي قد تنشأ بين المواطنين لتحقيق أجندة لا تخدم التعايش السلمي التاريخي بينهم ودعوات الحكومة السودانية المستمرة للحركة بالانخراط في العملية السلمية.

صحيفة اليوم التالي