بسبب الاعتداءات .. لجنة الأطباء تهدد بالتصعيد





أكدت لجنة الأطباء الموحدة ارتفاع الاعتداءات على كوادرها بالمستشفيات بعد ما أسمته بانقلاب الـ25 من أكتوبر الماضي.

وقال عضو اللجنة د. علاء الدين عوض، إن اللجنة دفعت بمذكرة للمخدم (وزارة الصحة) الاتحادية بشأن تكرار سيناريو الاعتداءات على الأطباء.

وأوضح عوض خلال حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إن إضراب الأطباء كان ليوم واحد وإن هناك خطوات تصعيدية أخرى دون تحديدها أو الكشف عنها قال إنها ستنفذ لاحقاً.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي