تعطل ثلاجات حفظ الجثث بمشرحتين بالخرطوم: و تفاصيل صادمة بشأن تكدس الجثث





تحصلت (المصادر) على معلومات جديدة بشأن تكدس الجثث بمشارح ولاية الخرطوم، وأكدت مصادر طبية للصحيفة تكدس تعطل ثلاجات الجثث بمشرحتي بشائر جنوب الخرطوم والمستشفى الأكاديمي.

وقال مصادر طبية مُتطابقة لـ(اليوم التالي) إن استقبال الجثامين بالمشرحتين المعنيتين تم إيقافه، فيما تبقت مشرحة أم درمان لاستقبال الجثامين.

وكشفت المصادر أن عدد الجثث مجهولة الهوية بمشرحة أمبدة التي تم افتتاحها خلال الأسابيع الـ(3)الماضية بلغ (41)، وقالت إنها تستقبل يومياً ما بين (3) إلى (5) جثث مجهولة الهوية.

وقالت المصادر إن مؤشرات ظهور أمراض خطيرة حول المناطق المتاخمة للمشارح صار مسألة وقت حال لم يتم تدارك الأمر بسرعة.

وتحصلت الصحيفة على معلومات أكدت شروع الجهات المختصة في تكوين لجنة لكيفية التعامل مع تلك الجثث مجهولة الهوية بمشاركة بعثتي “اليونتامس” و”الصليب الأحمر الدولي” بجانب الأجهزة الحكومية المختصة باعتبار أن ترك الجثث من غير دفنها يعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.

وبحسب متابعات (اليوم التالي) بيلغ عدد الجثث مجهولة الهوية لأطفال حديثي الولادة بالمشارح (800) طفل حديث الولادة.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي