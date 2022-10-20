لن تصدق .. فوائد صحية مذهلة لشاي الفول السوداني





هناك العديد من الأشخاص التي تحرص على تناول الشاي بمختلف أنواعه، كما يفضل كل شخص تناوله بالطريقة التي يحبها، ومن بينها الشاي مضاف إليه الفول السوداني، حيث يجهل البعض هل من الآمن تناوله أم مضر.إعلان فوائد شاي الفول السوداني يحارب الجذور الحرةيعتبر هذا المشروب غني بمضادات الأكسدة، حيث يساعد شاي الفول السوداني على طرد الجذور الحرة من الجسم، وبالتالي، يمنع الشيخوخة المبكرة، ما يجعل الجسم أكثر شبابًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن طرد هذه العوامل الخطرة توفر حماية إضافية لصحة القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة للخلايا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع playcrazygame.

إنقاص الوزن

بحتوي شاي الفول السوداني على كمية عالية من الألياف التي تساهم في الشعور بالشبع، وبالتالي تساعد على انقاص الوزن، مع الحرص على تناوله بصورة معتدلة، حيث يحتوي هذا المشروب على الدهون والبروتينات والكربوهيدرات، التي تعمل أيضًا على تثبيط الشعور بالجوع.

طريقة تحضير شاي الفول السوداني

ستحتاج 200 جرام من الفول السوداني المحمص، واحد لتر من الماء، ومن ثم يغلى الماء ويضاف إليه الفول لمدة 5 دقائق، ويتم وضع الشاي في الكوب، ويتم إضافة الماء بالفول على الكوب وتناوله.

كتبت- آلاء نبيل

صحيفة الصيحة