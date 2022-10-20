بالفيديو.. بتوقيت قدره 43 يوماً!.. إيطالي يفوز بأطول سباق في العالم





فاز الإيطالي أندريا ماركاتو؛ صاحب الـ 40 عاماً، الاثنين الماضي، بسباق تبلغ مسافته 4989 كيلومتراً.

وقطع ماركاتو مسافة سباق “Sri Chinmoy Self-Transcendence”، في غضون 43 يوماً و3 ساعات و20 دقيقة و27 ثانية، ليحقق فوزه الثالث على التوالي في أطول سباق على الأقدام معتمد في العالم.

وبسبب الطقس الممطر، لم يتمكن العداء من تحسين توقيته مقارنة بالعام الماضي، لكنه لا يزال يمتلك توقيت ثالث أسرع عداء في العالم في هذه المسافة.

لا يزال الرقم القياسي العالمي للسباق يمتلكه الفنلندي أشبريهانال آلتوو البالغ من العمر 52 عاماً، بتوقيت قدره 40 يوماً و9 ساعات و6 دقائق و21 ثانية حققه في العام 2015.

وأوضح أندريا مركاتو بعد نهاية السباق أن أكبر تحديات هذا العام بالنسبة له كانت الظروف الممطرة، مشيرا إلى أن الأحذية المبللة تسبب ضغطاً على الجلد وتدمي الجروح بين أصابع القدم، مما يؤثر على سرعة العداء.

ويتابع أنه كان مضطرا لتغيير حذاء الركض كل 3 إلى 4 أيام، لتجنب الإصابة بمزيد من البثور.

استخدم العداء الفائز 13 زوجاً من أحذية الرياضة في سباق 4989 كيلومتراً هذا العام، بحسب “يورونيوز”.

يذكر أن النسخة الـ 26 من سباق “سري شيموي سلف ترانسندنس” ستقام في الفترة ما بين 4 سبتمبر إلى 25 أكتوبر الجاري. ويحدد قانون السباق الذي أسسه سري شيموي في العام 1997 على العدائين اتمام المسافة في 52 يوماً على الأكثر.

بتوقيت قدره 43 يوماً!.. إيطالي يفوز بأطول سباق في العالم (فيديو)https://t.co/Uyu9wH3wZN pic.twitter.com/t4PSa0DC6q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 20, 2022

صحيفة البيان