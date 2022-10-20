(5) مليار دولار من اتحاد المصدرين والمستوردين العرب للسودان





أعلن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، عن ضخ “خمسة” مليار دولار في البنك الإسلامي السوداني، في غضون شهرين، لدعم الاستثمار في السودان، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وقالت رئيس الاتحاد أمل زكي في مؤتمر صحفي بالقضارف أمس إن زيارتهم للسودان بغرض توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات تنموية واقتصادية، وأوضحت أن الاتحاد دخل في شراكة مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، لتقديم خدمات التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الاستثماري بالسودان، وأكدت أن البداية ستكون بولاية القضارف، وذكرت أمل أن الاتحاد لديه أفرع بعدد من دول العالم، وسيكون مقر أمانته العامة بالخرطوم.

من جهته قال الأمين العام للاتحاد مسعد عبدالحميد راشد، إن الاتحاد سينشئ صندوقاً استثمارياً بـ(5) مليار دولار، وطرح (5) مليون سهم، قيمة الواحد “ألف” دولار، منوهاً إلى أن الاكتتاب سيكون عاماً للأسهم، وأردف: لكن هناك تركيز على المستثمرين العرب من دول (المملكة العربية السعودية، الكويت، الإمارات، الصين، تركيا).

وأضاف: خاطبنا الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية بالمملكة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، للمساهمات السيادية في الصندوق الاستثماري.

وفيما يتعلق بزيارتهم للقضارف، أوضح مسعد أنهم اتفقوا مع المزارعين على قيام شركة للمنتجين، تتولى مهام توفير مدخلات الإنتاج للمزارعين، وتصدير محاصيل للأسواق العالمية، مبيناً أن مهمتهم ستكون في توفير رعاية دولية للشركة، وبناء شراكات ذكية لتوفير الآليات والتقانات الزراعية من دول الصين وتركيا ودول عربية، يكون مقابلها محاصيل زراعية.

وقال مسعد إنهم عرضوا على والي القضارف، إعداد خارطة استثمارية وخطة تنموية، من (20 _ 50) عاماً، توطئة للبدء في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية، مشيراً إلى أن الاستثمارات في القضارف ستركز تنمية القطاع الزراعي والحيواني والصناعات المرتبطة بهما.

صحيفة اليوم التالي