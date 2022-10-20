الأرصاد في السودان تتوقّع أمطار ورياح مثيرة للغبار





الفاصل المداري يمرّ شمال كسلا، عطبرة، مارًا بالخرطوم وجنوب الولايات الغربية.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في ولاية النيل الأزرق.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّه من المتوقّع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال وغرب البلاد.

وأوضحت أنّ ولايات الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، جنوب كردفان، غرب كردفان، شرق دارفور، جنوب دارفور، وسنار، قد تشهد أمطارًا متوسطة.

باج نيوز