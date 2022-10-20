البرهان يمنح السفير القطري وسام النيلين من الطبقة الأولى





منح رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان السفيرالقطري لدى السودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي وسام النيلين من الطبقة الأولى بمناسبة إنتهاء فترة عمله بالبلاد وتقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأثني سيادته التطور الكبير الذي شهدته علاقات البلدين ومواقف دولة قطر الداعمة للسودان مؤكداً حرص السودان على ترقية وتطوير علاقته الثنائية مع دولة قطر الشقيقة.

وحمّل رئيس مجلس السيادة السفير القطري تحاياه الى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى وحكومة وشعب دولة قطر.

من جانبه عبر السفير القطري عن تقديره للتعاون الذي وجده من حكومة السودان الأمر الذي مكنه أداء مهامه في تعزيز علاقات البلدين متمنياً نجاح المبادرات المطروحة في التوصل إلى إتفاق يحقق الاستقرار ويقود السودان الي السلام والتنمية.

وكالة سونا