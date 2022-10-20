حجر يبحث مع اللجنة الأهلية لطوارئ السيول والأمطار بالمناقل جهود المساعدات والإعمار





أكد عضو مجلس السيادة، رئيس اللجنة العليا لدعم متضرري السيول بالمناقل د. الطاهر أبو بكر حجر، وقوف الدولة مع أهل المناقل لمعالجة آثار ما بعد الخريف.

والتقت اللجنة الأهلية لطوارئ السيول والأمطار بمحلية المناقل اليوم، بالدكتور الطاهر حجر رئيس اللجنة العليا، في إطار مساعيها المستمرة لتقديم المساعدة وإعادة الإعمار.

وقدّم رئيس اللجنة الأهلية الشيخ عبد المنعم أبو ضريرة، تنويراً مفصلاً لعضو مجلس السيادة عمّا تم إنجازه حتى الآن في مواجهة كارثة السيول والأمطار، واستعرض حجم المساعدات التي وصلت المحلية من الجهات الرسمية والشعبية والمنظمات الوطنية والإقليمية، وجهود اللجنة في توصيل المساعدات لكل المتضرّرين.

وثمن الطاهر حجر، الدور الكبير الذي اضطلعت به اللجنة، وأكد وقوف الدولة مع أهل المناقل لمعالجة آثار ما بعد الخريف، ودعا أبناء المناقل بالداخل والخارج لتنسيق الجهود لجبر الضرر ومعالجة المشكل من جذوره.

وأعلن حجر عن مؤتمر إعمار المناقل كنفرةٍ شعبيةٍ قوميةٍ تُشارك فيها كل القطاعات لإعادة البناء والتعمير سيما المرافق الخدمية المختلفة.

صحيفة الصيحة