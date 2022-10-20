مقاومة الخرطوم تعلن وجهة ومسارات مليونية 21 أكتوبر





تقول المقاومة إنّ تطّلعات الشعب في تأسيس سلطة مدنية كاملة لن تتحقق بالتفاوض مع قادة الانقلاب.

أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، عن مسارات مليونية 21 أكتوبر المقرّر لها، الجمعة.

ودعت المقاومة الثوار في مناطق الخرطوم شرق، غرب، وسط، جنوب، جنوب الحزام،الكلاكلات، جبل أولياء إلى المشاركة في المواكب.

وحدّدت مقاومة الخرطوم، وجهة مليونية 21 أكتوبر، تحت شعار” لا للتسوية”، شارع المطار.

وكشفت عن أنّ نقاط التجمّع ستكون محطة 7 تتوجه المواكب شرقًا، إستوب البلابل تتوجه المواكب غربًا، الصينيه مركزي تتوجه المواكب شمالاً.

وأشارت المقاومة إلى أنّ المواكب ستتحرّك بعد صلاة الجمعة مباشرةً، داعيةً الالتزام بتوجيهات اللجنة الميدانية.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، يشهد السودان مظاهرات متواصلة، رفضًا للإجراءات التي قام بها القائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان.

باج نيوز