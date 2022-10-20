الخرطوم..مداهمة لقوات الفيدرالية واعتقالات جديدة





يقول إعلام محامو الطوارئ” سنتابع قضيتهم كما نحذر السلطات من أيّ اعتداء او انتهاك بحق الثوار”.

أعلن محامو الطوارئ في السودان، عن مداهمة القوات الفيدرالية لمعرض تشكيلي بحي الزهور بالخرطوم، على نحوٍ مفاجئ، واعتقلت عددًا من الأشخاص من بينهم الثائر”ميدو جداريات”.

جاء ذلك بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، لإعلام محامو الطوارئ، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وأضاف” تضيف السلطة الانقلابية لجرائمها وانتهاكاتها وتنصب نفسها كعدو أوّل للفنّ والإبداع وتداهم معرضًا تشكيلياً بحي الزهور الخرطوم ،و تقوم بايداع الفنانين القسم الشمالي”.

وشدّد محامو الطوارئ على أنّ هذه الانتهاكات تضاف إلى جرائم الانقلابين، وأنّها لن تمرّ مرور الكرام.

باج نيوز