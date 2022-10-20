إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت 29 أكتوبر





قررت الشركة المسئولة عن حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلغاء حفلها الذي كان مقررا أن تحييه في الكويت يوم 29 أكتوبر الجاري.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن حفل للفنانة شيرين عبد الوهاب نهاية الشهر الجاري، وبعد الأزمة الأخيرة التي دخلت شيرين على إثرها المستشفى أعلنت إلغاء الحفل رسميا.

شيرين عبد الوهاب

وتلاحق الأزمات الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ فترة، حيث أعلن شقيقها، محمد عبد الوهاب مؤخرا، أنها مدمنة مخدرات، متهمًا طليقها ومديرة أعمالها السابقة سارة الطباخ بأنهما السبب وراء إدمان شيرين للمخدرات.

وصدم شقيق شيرين جمهورها بعد هذا الإعلان فقال: “حكاية شيرين عبد الوهاب معقدة خالص، وأختي بتتعرض لخطة سيئة من حسام حبيب وسارة الطباخ، وأختي بتنهار وبتضيع، وأنا لا ضربتها ولا اعتديت عليها”.

وتابع محمد عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: “حسام حبيب رجع لشيرين عبد الوهاب خلال الفترة الأخيرة وجابلها العربية بتوكيل، وتنازلت عن القضايا، وهو لم يتنازل عن ولا قضية وضحكوا عليها، وبعد كده رجعوا لبعض وبيتكملوا مع بعض على الواتس آب، وبعد كده شيرين كانت مأجرة شقة في التجمع وهي دي الشقة اللي أنا رحت أجيبها منها، وجيبتها لأنها كانت بتتعاطى مخدرات هي وحسام حبيب، والنيابة العامة تحقق مع المستشفى اللى شيرين بتتعالج فيها”.

العلاج الإلزامي

وأضاف شقيق شيرين عبد الوهاب “عندما ذهبت لشقة التجمع لم أعتدِ على شيرين عبد الوهاب، والمتخصصين في المستشفى هما اللى أخدوها من أجل العلاج الإلزامي، وهي بتتعاطى مخدرات منذ فترة وأمي عارفه الكلام ده”.

وأوضح شقيق شيرين عبد الوهاب قائلًا: “دخلت شيرين عبد الوهاب المستشفى دخولًا إلزاميًّا لأنها تتعاطى المخدرات، وتقارير المستشفى أكدت تعاطيها المخدرات، وتخضع حاليًا للعلاج الإلزامي”.

وقال: “والدتي عيطت وقالت لي أنقذْ أختك من المخدرات، ولو رقبتي هتطير مش هخرج شيرين عبد الوهاب من المستشفى إلا لما تتعالج وتخف”.

ودخل في نوبة بكاء على الهواء، قائلًا: “لآخر يوم في عمري مش هسيب شيرين إلا لما تتعالج وأنقذها من عصابة الشر وترجع لفنها وولادها وحياتها الطبيعية.

بوابة فيتو