10 ملايين مشاهدة لـ أغنية هيفاء وهبي “ولد” عبر يوتيوب





حقق فيديو كليب أغنية “ولد” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي نسبة مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب حتى الآن بعد مرور 15 يوما على طرحها.

وكانت هيفاء وهبي طرحت أغنيتها الجديدة “ولد” يوم 4 أكتوبر الماضي عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

فيلم“أشباح أوروبا

وطرح مؤخرا في دور العرض السينمائية فيلم“أشباح أوروبا”، بطولة هيفاء وهبي.

وكانت هيفاء وهبي ظهرت في برومو الفيلم بإطلالات لافتة مع اعتمادها على اللوك الصارخ والجريء.. وتدور أحداث “أشباح أوروبا”، عن وجود صراع مع عصابة إجرامية تتاجر في الآثار، ويواجهها ثلاثة أطراف مجتمعين في الفنانين هيفاء وهبي ومصطفى خاطر وأحمد الفيشاوي، يواجههم الفنان عباس أبو الحسن، الذي يجسد شخصية قائد العصابة، بينما يمثل باسم سمرة دورا محوريا في مواجهة الطرفين من أجل مصلحته الشخصية.

فيما تخوض هيفاء وهبي من خلال هذا الفيلم رحلة الصعود من فتاة تعيش في حارة شعبية، إلى سيدة أوروبية ترتدي ملابس بأحدث صيحات الموضة لتواجه تلك العصابة، بعدما تتورط في مشاكل معهم.

أبطال فيلم أشباح أوروبا

الفيلم من بطولة هيفاء وهبي، باسم سمرة، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

بوابة فيتو