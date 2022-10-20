المواصفات أنموذجاً للمؤسسات الحكومية فى حصر الأصول





أمن المشاركون في سمنار الأصول الثابتة الذي نظمته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي أن الهيئة تعتبر أنموذجاً للمؤسسات الحكومية فى حصر وإثبات الأصول الحكومية الثابتة بما فى ذلك العقارات والأجهزة والمعدات.

وأكد المهندس عبد المنعم عبد القادر ممثل المدير العام للهيئة أن حصر الأصول ضمان لحفظ وصيانة الممتلكات من الضياع والسرقة والتلف وسوء الإستخدام وإيجاد بدائل للشراء المتكرر مثمناً خلال مخاطبته إفتتاح السمنار التعاون المثمر بين المواصفات والمالية في حماية المستهلك والإقتصاد الوطني.

إلى ذلك قدم الأستاذ عمار محمد عبد الحفيظ الخبير والمدرب المالي ورقة علمية بعنوان : الأصول الثابتة ، مؤكداً أنها تمثل الثقل الإقتصادى والمالي للدولة مشيراً إلى أن المؤسسات الناجحة أنشئت إدارة خاصة بالأصول وأصبحت المنظمات العالمية تهتم بها، من حيث أنها تزود المنشأة بالمنافع والخدمات، مستعرضاً أنواع الأصول والفوائد المتوقعة من إعداد وإكمال سجل الأصول. وخرجت الورقة بالعديد من التوصيات التى تؤمن الإستغلال الأمثل للموارد وإدارتها بكفاءة.

وكالة سونا