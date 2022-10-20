شيرين عبدالوهاب ترد في فيديو على سؤال “المخدرات والإدمان”





تستمر الرسائل الداعمة والمساندة للمطربة المصرية شيرين عبدالوهاب المحتجزة داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأبدى كثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي تعاطفهم الشديد معها بسبب محنتها الأخيرة، مؤكدين دعمهم المستمر لها حتى تستطيع الخروج من هذه الأزمة.

وفي السياق، دافع عدد كبير من جمهور ومتابعي شيرين عنها، مشيرين إلى أنهم اعتادوا عليها قوية لا تهزمها المحن والأزمات، وعبروا عن أملهم في عودتها إليهم في أسرع وقت.

وشارك محبو شيرين عبدالوهاب مقطع فيديو لها من لقاء أخير أجرته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، تؤكد فيه عدم تعاطيها المخدرات.

وقالت شيرين: “هو عشان أنا بتعالج عند دكتور إدمان، لازم أكون مدمنة مخدرات وبتعالج، هو مافيش غير إدمان المخدرات بس ولا إيه، ده في إدمان أكل وأدوية وعادات سيئة، لكن مفيش مخدرات أنا فلة وشمعة منورة”.

وأكدت شيرين أنها لجأت إلى الدكتور نبيل عبدالمقصود، هو طبيب متخصص في علاج الإدمان، لأنها اعتادت في الفترة الأخيرة تناول بعض الحبوب المنومة وكانت بحاجة إلي إيقافها.

وتمّ مشاركة الفيديو على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من أجل الدفاع عنها وعن الاتهامات التي وجهت لها مؤخراً.

شيرين عبدالوهاب وتعاطي المخدرات

أسرة الفنانة شيرين عبدالوهاب كانت فجّرت مجموعة مفاجآت مدوية قبل أيام، معلنة إدخالها المستشفى بالإجبار من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات بعد عودة علاقتها بزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

العين الإخبارية