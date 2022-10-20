أحلام تدعم شيرين برسالة





نشرت الفنانة أحلام رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق التغريدات، تويتر، دعمت فيها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

ونشرت أحلام صورة جمعتها مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وعلقت عليها بكلمات: “معك معك وللأب معك، كلنا شيرين عبد الوهاب، لتنضم بذلك الفنانة الإماراتية إلى النجوم الداعمين للفنانة المصرية.

تفاعل الجمهور مع رسالة أحلام لشيرين عبد الوهاب وكتبوا في تعليقات: “هذا هو المتوقع أم فاهد الأصيلة. أزمة و هتعدي إن شاء الله. #شيرين_عبدالوهاب تستحق كل خير”، “أحلام الجميلة بجد بحبك وربنا مع الصوت الخلاب شرين”، “الله يعافيها ويبعد عنها الشر وأهله، أصيلة يا أم فاهد”، “حلومه تكفين بطريقك إذا شفتي حساموه اهبديه بواحد من خواتمك الألماس”.

وكتب آخرون: “كفوا قدها رغم أني ما أتابعك ولا أسمع لك كثير لكن عارفة ومتأكدة أن كلمتك مسمار في لوح ما شاء الله عليك حنونه كريمة شهمه أوقفي معاها تستاهل تستديها إلى ما حد يقدر يسويه أم فاهد تقدر عليه”، “أصيلة يا أم فاهد طول عمرك ويا رب شيرين تتخطى الأزمة هذي وترجع لنا قوية زي ما عرفناها ويرجع لنا الصوت اللي مليان إحساس وكلنا نحبه”.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب تصدرت حديث منصات التواصل الاجتماعي والوسط الفني خلال الأيام الماضية بعد إعلان شقيقها نقلها إلى مصحة للعلاج من الإدمان، وذلك على خلفية علاقتها بالفنان حسام حبيب والذي أعلنت انفصالها عنه رسميا مؤخرا وسط حرب تصريحات مشتعلة بين الثنائي

مزمز