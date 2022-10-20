نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي السفيرة الفرنسية بالخرطوم





إلتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، سفيرة جمهورية فرنسا بالخرطوم، رجاء ربيع، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وباريس وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية بالبلاد، في ضوء الحراك الذي يجري بين المكونات السياسية بغية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل الحكومة الانتقالية لاستكمال الفترة الانتقالية.

إلى جانب الأوضاع في دارفور، والمصالحات القبلية التي أجراها سيادته بدارفور، وملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على اتفاق السلام.

إلى ذلك ناقش اللقاء أهمية تعاون المجتمع الدولي وجمهورية فرنسا على وجه الخصوص مع السودان، في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات.

وكالة سونا