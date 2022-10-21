اقبال كبير للاستثمار بالدولار في صندوق مطار الخرطوم الدولي





شهدت مراكز الاكتتاب الخاصة بصندوق مطار الخرطوم الدولي اقبالاً واسعاً من المواطنين ورجال الأعمال للاكتتاب وشراء وحدات استثمارية بصندوق مطار الخرطوم الدولي هايبر ديل والذي تم اطلاقه في الثالث من الشهر الحالي، ويستمر حتى 1 نوفمبر القادم.

يذكر ان الصندوق تم انشاءه بغرض تطوير مطار الخرطوم الدولي وانشاء صالات حديثة وكذلك توسعة للمدرجات والذي ينعكس بزيادة عدد الرحلات الجوية والترانزيت، كما يسهم في استقطاب التمويل لتطوير مطار الخرطوم الجديد ومطارات الولايات ايضاً.

ويبلغ حجم الصندوق 200 مليون دولار وسعر الوحدة 100 دولار، ويمكن الاكتتاب ابتداء من وحدة واحدة، فيما حصدت شركة هايبر ديل اشادات واسعة للنجاحات المتواصلة التي حققتها صناديقها الاستثمارية ونالت رضاء العملاء، والتي أسهمت في رفع الصادرات وتسهيل الواردات في عدة مجالات.

للمزيد من التفاصيل يمكنكم الاطلاع على صفحة الصندوق من هنا