عاجل.. اعلان حالة الطوارئ بالنيل الازرق ومنح القوات صلاحيات واسعة لوقف الاقتتال





اعلان حالة الطوارئ بالنيل الازرق ومنح القوات صلاحيات واسعة لوقف الاقتتال

أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي مرسوماً بإعلان حالة الطوارئ بالاقليم.

ونص المرسوم على سريان إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء إقليم النيل الأزرق لمدة ثلاثون يوماً ، وحدد القرار على قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة بالإقليم ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة وقائد الدعم السريع قطاع النيل الأزرق التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة لوقف الإقتتال القبلي وفرض هيبة الدولة ولهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.

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