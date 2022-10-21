أثرى أثرياء مصر يعتزم بناء فنادق ومشروعات سياحية في السودان





أعلن رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، عن استثمارات مستقبلية قد تبدأ بنحو 50 مليون دولار في السودان من خلال إقامة مشروع سياحي.

كما قال ساويروس لقناة سي أن بي سي عربية: «لدينا خطة لإقامة فنادق ومشروعات سياحية فى السودان وتونس والسنغال».

وعلى صعيد أخر، وجه الملياردير نجيب ساويرس نصيحة للحكومة المصرية بشأن أسعار الصرف وأزمة الدولار التي تواجهها البلاد في الأيام الحالية، مطالبًا إياها بتحرير سعر الصرف.

وقال ساويرس ينبغي على الحكومة تحرير سعر الدولار تمامًا، وتركه للعرض والطلب. وأضاف: «المشكلة في مصر ليس في سعر الدولار، وإنما في توفير الدولار في ظل نقص العملة الحاصل».

ويجدر الإشارة إلى أن ساويرس كان قد قال فى تصريحات في وقت سابق، إن الحالة الاقتصادية في مصر لم تشهد قرارات ثورية للنهوض بها.

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