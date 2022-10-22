مذيعة سودانية “شهيرة” تخرج عن صمتها بعد القبض عليها بحوزتها حشيش و”أفلام إباحية”





نفت مذيعة عربية شهيرة التهم التي وجهتها الشرطة السودانية لها بعد مطاردة أفضت الى القاء القبض عليها، وبحوزتها مخدرات و”أفلام إباحية”.

وقالت الدكتورة سلمى الفيصل في مقابلة لصحيفة “الدار” السودانية، إنها وقعت في مكيدة منظمة ضدها، متهمةً جهات لم تسمها باختلاق فضيحة لها.

وأضافت: “نعم هنالك من يستهدفني ومن دس لي الحشيش، فأنا لا أعرف شيئاً عنها ولست بحاجة لأن أتاجر فيها، لأنني في نفس يوم الحادثة كنت أحمل في سيارتي ملايين الجنيهات والدولارات وقد قمت بالتضبع بألف جنيه ونصف”.

وتحدثت عن هروبها من الشرطة ودهسها لاحد أفرادها قائلةً: “لم أكن أعتقد أنهم أفراد شرطة مكافحة المخدرات، فخفت على نفسي من حوادث الاختطاف والاحتيال، وهربت من أمامهم حتى طاردوني وأطلقوا الرصاص على إطارات سيارتي الخاصة”.

وختمت: “أنا بريئة صدقوني، وابنة أسرة محترمة ولدي بناتي الصغار فلا يمكن أن أحمل هاتفاً يحمل أفلاماً مخلة بالآداب، لأنني أم وليس هناك ما يدعوني للتجارة بالحشيش” لافتة بأن هناك من يسعى إلى تدميرها معنوياً”.

صحيفة المرصد