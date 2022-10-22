وزير المالية يرد بقوة : من يريد قتل متحصلي الضرائب فليجرب





اقر وزير المالية بوجود جبابات كثيرة غير مشروعة اضرت بالصادر وقال خلال لقائه اتحاد الغرفة التجارية اليوم انها أقرب للنهب واستدرك قائلا( في كل الطرق تجد بين كل مسافة ركوبة تتحصل على الامول وتاخذ باورنيك ١٥ وهذه لاتذهب للدولة وإنما تذهب لجيوب أشخاص وشدد على ضرورة حسم الفوضى في الجبايات).

من جانبه استنكر وزير المالية د.جبريل خلال لقائه باتحاد الغرفة التجارية حديث بعض التجار بتهديد متحصلي الضرائب بالقتل قائلا( من يريد ذلك يجرب ) واستدرك قائلا من يطالب وزير المالية بترك المنصب ( قال الوزير بمش من الدنيا ووزارة المالية باقية ) .

صحيفة الصيحة