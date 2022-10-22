هنا الزاهد “مبهورة” من مسلسل أحمد فهمي: هتشوفوا مفاجأة





برسالة رومانسية، ودعوات طيبة، دعمت النجمة هنا الزاهد زوجها أحمد فهمي قبل عرض مسلسله الجديد.

وكتبت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” قائلة: “ربنا يحميك ويخليك ليا يا أطيب وأحن واحد في الدنيا، ربنا معاك في مسلسلك الجديد، إنت تعبان فيه جدا”.

وواصلت هنا الزاهد حديثها قائلة: “أحمد عامل مجهود رهيب ومتأكدة انه سيحقق نجاح كبير وأتمنى انه يكسر الدنيا، قصة مسلسل السفاح مستوحاة من قصة حقيقية أنا مبهورة ولأن مستوى المسلسل مفاجأة

مسلسل “السفاح” يتكون من 8 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ومن إخراج هادى الباجوري، ويضم المسلسل مجموعة متميزة من الفنانين على رأسهم، باسم سمرة وركين سعد، وحنان سليمان.

ويتناول المسلسل قضية “سفاح الجيزة” الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام، والذي انتشرت قصته منذ عدة سنوات وتصدر اسمه المواقع الإخبارية.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فهمي على شاشة السينما فيلم “العارف” بطولة أحمد عز، وحقق العمل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

العين الإخبارية