“اسألوا أحمد سعد”.. ملحن مصري يهاجم حسام حبيب بعد تصريحاته عن شيرين





على الفنان حسام حبيب، بعد تصريحات الأخير عن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقال حسام حبيب، في مداخلة هاتفية على فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “أنا عمري في حياتي ما كنت عنيف مع ست ولا مع شيرين، أنا راجل متربي ومتعلم وأهلي كلهم ناس متعلمين، ومتربي يعني إيه ست، وعمري ما خدت من شيرين جنيه، وعلاقتي معاها كانت نقية جدا، عمرها ما كانت توكسيك أو سامة”.

وكشف محمود الخيامي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، تفاصيل جديدة في أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب وطليقها حسام حبيب، بعد مشاركته المقطع الذي تحدث فيه حسام حبيب عن علاقته بشيرين أثناء زواجهما.

وعلَّق الخيامي على المقطع، قائلا: “صح بدليل أن شيرين هي اللي كانت بتدفع فلوس الشعراء والملحنين للأغاني اللي كان حسام بيختارها لنفسه في ألبومه الجديد، على أساس أنه معندوش دخل ولا بيشتغل”.

وأضاف: “لا حول ولا قوة إلا بالله، وبالنسبة للعنف اسألوا أحمد سعد المطرب، مين ضرب شيرين ونزلت بالبيجاما ولابسة عباية في الشارع، وأحمد اللي راح جابها”.

وتصدر اسم الفنان حسام حبيب مؤشرات البحث “جوجل”، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إطلاقه عدة تصريحات ومفاجآت مدوية كشف من خلالها الكثير من الجوانب الخفية في علاقته مع طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

العين الإخبارية