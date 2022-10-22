عضو بمجلس السيادة السوداني إلى جيبوتي





كان في وداعه بمطار الخرطوم الأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي علي يوسف.

غادر عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبوبكر حجر، السبت، إلى جمهورية جيبوتي، ممثلاً لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في قمّة حول التغير المناخي.

وقال مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، عمر عيسى إنّ دعوة السودان للمشاركة في هذه القمة تأتي بوصفه الرئيس الحالي لمنظمة الإيقاد.

وأبان أنّ كلّ دول الإيقاد ستشارك في أعمال هذه القمة، بجانب ممثلين لبعض الدول المانحة وعدد من الخبراء والباحثين في مجال التغير المناخي والتنوع البيولوجي.

وتستضيف عاصمة جيبوتي يومي٢٣ و ٢٤ من أكتوبر الجاري، قمّة التغيّر المناخي، تحت شعار “التغيرات المناخية الطريق للتكيف بمرونة مستدامة” .

باج نيوز